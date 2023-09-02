Isparta'da bahçe temizliğinden çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, bahçe temizliği sırasında çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına neden olan bahçe sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, bahçe temizliğinden çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Bağören köyü yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçe temizliği yapıldığı sırasında yakılan ateş ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 7 arazözle yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Öte yandan, orman yangınına neden olan bahçe sahibi hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - ISPARTA