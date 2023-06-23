Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Kapadokya'da Yoga Yaptı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Dünya Yoga Günü dolayısıyla Kapadokya'da yoga yaptı. Paul, yoga etkinliğinde yaptığı konuşmada, yoga sanatının tüm dünyaya ait olduğunu ve popülaritesinin giderek arttığını söyledi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Kapadokya'da yoga yaptı

NEVŞEHİR - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Dünya Yoga Günü dolayısıyla, dünyanın önemli kültür, turizm merkezi olan Kapadokya'da yoga yaptı.

Dünya Yoga Günü etkinlikleri çerçevesinde Paul, beraberindeki heyetle Nevşehir'in Avanos İlçesine bağlı Başabağları ören yerinde bulunan peribacaları arasında eğitmenler tarafından yönetilen yoga seansına katıldı.

2014 yılında Hindistan'ın inisiyatifiyle ve 177 üye ülkenin rekor sayıdaki desteğiyle 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü ilan edildiğini söyleyen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, İlk Uluslararası Yoga Günün 21 Haziran 2015 yılında tüm dünyada kutlandığını ve o zamandan bu zamana da Yoga'nın bir yaşam tarzı ifadesi olarak artan popülaritesinin yanı sıra, muazzam sağlık yararları sayesinde büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Büyükelçisi Virander Paul yoga etkinliğinde yaptığı konuşmasında; "Kapadokya'nın bu muhteşem atmosferinde ve tarihi bölgesinde 9. Uluslararası Yoga Günü'nü kutlamaktan ve burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yoga sanatı, bilimi ve felsefesi Hindistan'da ortaya çıkmış olabilir, ancak bugün tüm dünyaya aittir. Yoganın popülaritesi dünya çapında giderek artmaktadır" dedi.

Paul, "Uluslararası Yoga Günü 2015'te ilk kez kutlandığından bu yana, her yıl güne yeni bir odak noktası belirlemek için bir tema seçiliyor. Geçen yılki tema "İnsanlık için Yoga" idi. Bu dünyanın Covid-19 pandemisinden kurtulmaya başladığı bir dönemde; pandeminin sadece fiziksel sağlık üzerindeki ani etkilerini değil, aynı zamanda Covid-19 virüsünün toplum üzerinde oluşturduğu psikolojik ve zihinsel ıstırabı da hafifletmekte Yoga'nın ne kadar faydalı olduğunu vurgulamak içindi. Sürdürülebilir, bütünsel, sorumlu ve kapsayıcı bir şekilde çevredeki ekosistemle uyum içinde yaşamaya dair benzersiz bir antik Hint felsefi yaklaşımıdır. Yoga da bu yaklaşıma katkıda bulunur. Yoga insanları bir araya getirir" dedi.