Meteoroloji'nin yağışlı hava uyarısı sonrası Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Plaka Tespit Sistemi'nin bulunduğu direğe yıldırım çarptı ve direk yerle bir oldu. Şans eseri kaza yaşanmadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yıldırımın isabet ettiği direk yerle bir oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yıldırımın isabet ettiği PTS direği yerle bir oldu.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın kuzey kesimlerinde yağış etkili olmaya başladı. Dörtyol, Erzin ve Payas ilçelerinde yağışlı hava kendini hissettirdi. Dörtyol ilçesinde Plaka Tespit Sistemi'nin bulunduğu direğe yıldırım çarptı. Yıldırımın etkisiyle direk yerle bir oldu, olayda şans eseri kaza yaşanmadı. Bölgede trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanıyor. - HATAY