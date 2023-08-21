Hatay'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Altınözü ilçesinde meydana geldi. Yunushan Kavşağı'nda gerçekleşen kazada çevre yolunda ilerleyen su tankeri kavşağı dönen hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrası su tankeri bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Savrulan tankerin içinde sıkışan M.A. ve M.Y. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ancak M. A. ve M.Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenilirken hafif ticari araç sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY