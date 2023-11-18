Hassa'da 4 Bin Saka Kuşu Ele Geçirildi

HATAY'ın Hassa ilçesinde jandarmanın yol kontrolu sırasında durdurduğu bir araçta, kafesler içerisinde tutulan nesli tükenmekte olan 4 bin saka kuşu ele geçirildi. Aracı kullanan Suriyeli uyruklu şüpheliye 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde jandarmanın yol kontrolu sırasında durdurduğu bir araçta, kafesler içerisinde tutulan nesli tükenmekte olan 4 bin saka kuşu ele geçirildi. Aracı kullanan Suriyeli uyruklu şüpheliye 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kentte kontrol noktası kurarak denetleme yapan jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kafesler içerisine konulmuş nesli tükenmekte olan 4 bin saka kuşu ele geçirildi. Jandarma saka kuşlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler, kuşları kontrollü bir şekilde doğaya saldı. Aracı kullanan Suriyeli şüpheliye, 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı. (DHA)