Gurbetçilerin Dönüş Yolculuğunda Kapıkule ve Kapitan Andreevo'da Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için ülkeye giriş yapan 2 milyonu aşkın gurbetçi, hüzünlü dönüş yolculuğunda hem Edirne'deki Kapıkule Sınırkapısı'nda, hem de Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturuyor.

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatilini sevdikleriyle birlikte anavatan Türkiye'de tamamlamalarının ardından geri dönüş yolculuğuna geçti. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkan gurbetçiler, araçlarının içinde sıcak havanın altında saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğuna geçen gurbetçiler, hem Edirne'de hem de Bulgaristan'daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gurbetçilerin Türkiye'ye giriş yaparken sevinç, çıkış yaparken hüzün yaşadığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda metrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşturdu.

İşlemlerini tamamlayan gurbetçiler, Kapıkule'nin karşısında yer alan komşu Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda da yoğunluk oluşturdu. Gümrük kapılarında yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

"Vatan özlemini kelimeler tarif edemez"

Türkiye'de 1 ay ay kaldığını ifade eden gurbetçi Murat Özkaya, tatillerinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Memleketim Erzurum, eşimin memleketi Konya'yı ve İstanbul'u ziyaret ettik. İnsanın memleketi, vatanı gibisi yok. Oradaki şartlardan dolayı geri dönmek zorundayız. Güzel bir tatil geçirdik. 3 senedir Hollanda'da yaşıyorum ve ülkemden ayrı kaldığım için gerçekten çok üzülüyorum. Mecbur olduğumuz için geri dönüyoruz. Bu duygu gerçekten anlatılmaz, yaşamak lazım. Orada ezan sesini duymamak ve sosyal hayatının olmaması, anneyi, babayı, vatanı özlemek yani anlatılmaz çok zor. Vatan özlemini kelimeler tarif edemez. Bana geri dönün deseniz geri dönerim Türkiye'ye" dedi.

"Çok üzülüyoruz"

Türkiye'de çok güzel bir tatil geçirdiklerini vurgulayan gurbetçi Esma Güngör Özkaya, dönüş yolunda olduğu için çok üzüldüğünü söyleyerek, "3 memleket gezdik ve aile ziyaretleri yaptık. Çok güzel bir tatil geçirdik ve inşallah sağ salim döneriz. Çok üzülüyoruz, hele ki bu sınır kapısında içimiz sızlıyor. İçimiz buruk bir şekilde ayrılıyoruz. Ne olursa olsun vatan gibisi yok. Buradan gitmek zor ama yapacak bir şey yok. Bizim evimiz, işimiz, düzenimiz orada olduğu için mecbur gidiyoruz. Bu sıcakta burada bekliyoruz. Değişmeyen bir düzen var maalesef ama gördüğünüz gibi çok yoğun, herkes dönüyor. Okullar açıldığı için şimdi tam dönüş sezonu yaşanıyor. İnşallah en kısa zamanda buradan çıkarız. Hollanda da devlet memuruyum. Orada işimizde gücümüzdeyiz, çalışıyoruz. Türkiye'deki harcamamız 150 bin lirayı buldu diyebilirim" diye konuştu. - EDİRNE