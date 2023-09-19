Gümüşhane'de çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Nazlıçayır köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan küle dönerken, erken müdahaleyle yangının ormana sıçraması engellendi.

Edinilen bilgiye göre Nazlıçayır köyünün Yayla mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 2 hektarlık geven ve otluk alanın küle döndüğü yangın yanı başındaki ormana ulaşmadan söndürülmesi olası faciayı önledi. - GÜMÜŞHANE