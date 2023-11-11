Gönen'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde fırtına ile birlikte gelen yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji müdürlüğünden Bandırma için yapılan açıklamada, "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına 50-80 km/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" şeklinde yapılan uyarının ardından Güney Marmara'da sağanak yaşandı.. Öğlen saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış yolları göle çevirdi. Gönen sanayi sitesinde ise bir çok iş yerini su bastı. Yol ve parke bakım onarım yapılan mahalleler ise çamur altında kaldı.