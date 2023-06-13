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Gönen'de ayılar fotokapanla görüntülendi

Yaşam Haberleri

Balıkesir'in Gönen ilçesi Fındıklı ile Karasukabaklar kırsal mahallelerinde ormanda kurulan fotokapana ayılar yakalandı. Ayrıca fotokapana yakalanan vatandaşların görüntüleri güldürdü.

Gönen'de ayılar fotokapanla görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesi Fındıklı ile Karasukabaklar kırsal mahallelerinde ormanda kurulan fotokapana ayılar yakalandı. Ayrıca fotokapana yakalanan vatandaşların görüntüleri güldürdü.

Alınan bilgiye göre, Gönen ilçesi Fındıklı ile Karasukabaklar kırsal mahallelerinde ormana kurulan fotokapanların ikisine ayılar yakalandı. Karasukbaklar kırsal mahallesinde ise fotokapana yakalanan vatandaşların ilginç görüntüleri ise güldürdü. Gönen Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları ayı saldırılarına karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Yaşam

Balıkesir Gönen Yaşam Haberler

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