Gaziantep'te Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Altına Alındı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş, tedavi altına alındı. Yaralı hayvan, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş, tedavi altına alındı.
İlçe kırsalındaki dağlık alanda yaralanmış halde peçeli baykuş bulan vatandaşlar kuşu Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personellerine teslim etti.
Yaralandığı belirtilen hayvanın, veteriner hekim tarafından yapılan ilk tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildiği, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Yaşam