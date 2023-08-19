Gaziantep'te Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Altına Alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş, tedavi altına alındı. Yaralı hayvan, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.