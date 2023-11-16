Fiziksel engelli genç simit satarak ailesine destek oluyor

Çerkeş ilçesinde yaşayan fiziksel engelli 25 yaşındaki Ramazan Erçağ Kaynar, uygun bir iş bulup ailesinin geçimini sağlamayı hedefliyor.

Doğuştan bacaklarında güç kaybı olan ve yürümekte güçlük çeken Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır iş aradığını, bir fabrikaya işe girdiğini ve oradan da çeşitli mazeretlerle işten çıkarıldığını söyledi.

Anne ve babasının ayrı yaşadığını lisede ve üniversitede okuyan iki kardeşinin bulunduğunu belirten Kaynar, "Annem çalışıyor ve tek maaşıyla bizlere bakmaya çalışıyor. Ben de anneme destek olmak için simit satmaya karar verdim." dedi.

Vatandaşlar tarafından toplanan yardımlarla elektrikli bisiklet sahibi olan ve bununla da simit satmaya başlayan Kaynar, "Sabah saatlerinde simit satmaya gidiyorum. Elektrikli bisikletim arızalı, o yüzden simitlerimi satamıyorum. Çok da bir maddi gücüm yok. İyi derece bilgisayar ve programlar kullanıyorum. Benim zihinsel engelim yok sadece ayaklarımda güç kaybı var." dedi.

Hayatını kendi engeli değil sağlıklı insanların zorlaştırdığını ifade eden Kaynar, alnının teriyle bara kazanmak isteğini dile getirdi.

Anne Selvi Kabakçı da Engelliler Günü nedeniyle senede bir gün hatırlandıklarını belirtti.

Kendisinin elinden geleni yaptığını ancak yeterli olmadığını aktaran Kabakçı, "Oğlum da bunu gördüğü için bana katkı sağlamaya çalışıyor ve bu da en doğal hakkı diye düşünüyorum. Oğlum evde durdukça psikolojisi bozuluyor bu yüzden simit satmasına müsaade ediyorum." diye konuştu.