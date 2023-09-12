Fatih'te İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı: Hamile kadın ağır yaralandı

Fatih'te meydana gelen kazada, İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletin arkasında yolculuk yapan hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından kadın aracın altından çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.