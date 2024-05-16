Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 16 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 16 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:00 - Birmingham Legion vs. Charleston - ABD USL Championship - USL Championship Youtube

03:00 - Boca Juniors vs. Fortaleza - Copa Sudamericana - S Sport Plus, S Sport 2

17:00 - Bodrumspor vs. Boluspor - Trendyol 1. Lig Play-off Çeyrek Final - TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00 - Al Nassr vs. Al Hilal - Suudi Arabistan Pro Lig - Yayın Yok

20:00 - Çorum FK vs. Kocaelispor - Trendyol 1. Lig Play-off Çeyrek Final - TRT Spor, Bein Sports 2

20:30 - Las Palmas vs. Real Betis - İspanya La Liga - S Sport Plus, S Sport, Exxen

21:00 - Al Khaleej vs. Al Ittihad - Suudi Arabistan Pro Lig - S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen

22:30 - Almeria vs. Barcelona - İspanya La Liga - S Sport Plus, S Sport, Exxen

23:00 - Real Sociedad vs. Valencia - İspanya La Liga - S Sport Plus, S Sport 2, Exxen