EXPO Antalya'da 'Çocuk Çiftliği' etkinliği düzenlendi

Çiçek ve Çocuk temasıyla, 52 ülke bahçesinin yanı sıra tematik ve koleksiyon bahçeleriyle 2016'da kapılarını açan EXPO Antalya alanı, Kepez Belediyesi'nin 'EXPO Çocuk Çiftliği' etkinliğiyle şenlendi.

Kepez Belediyesi, yaz etkinlikleri çerçevesinde EXPO 2016 Antalya alanında 'EXPO Çocuk Çiftliği' etkinliği düzenledi. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlenirken, ebeveynlerde çocuklarıyla etkin ve dolu dolu bir hafta sonu geçirme imkanı buldu. Çocuklara göre hazırlanan etkinliklerde çocuklar, çiftlik hayatını anlatan atölye çalışmalarıyla buluştu. Birbirinden farklı çiftlik hayvanlarını anlatan atölye çalışmalarında; çocuklar papatyalardan kendilerine toka yaptı, toprağa fidan dikti, un eledi, buğday topladı. Kümesten taze yumurta almanın, çiftliğin misafir hayvanları midilli, tavuk ve civcivlere dokunmanın tarifsiz hazzını yaşadı. Çiftlik hayvanları maskotları, sahne show ve balon show etkinlikleri çocukların bu güzel gününü daha da renklendirdi.

Antalya, EXPO çocuk çiftliğinde buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, EXPO 2016 Antalya alanındaki EXPO Çocuk Çiftliği' etkinliğine katıldı. Başkan Tütüncü, çocuklarla beraber atölye çalışmalarına katıldı, hayvanları sevdi. Etkinliğe katılan çocuk ve ailelerine seslenen Başkan Tütüncü, çocuklara şehir hayatından uzak bu çiftlik hayatını sevip sevmediklerine sordu. EXPO yaz etkinliklerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tütüncü, "EXPO'nun bu güzel Antalya Evi'ni ve hemen yanındaki İstanbul Evi'ni çocuklarımız için, gençlerimiz için çok güzel etkinliklerle buluşturacağız. Kepez Belediyesi'nin kalpleri, gönülleri birbirine bağlayan birleştiren o güzel etkinliklerini bundan sonra buralarda sergileyeceğiz. Yazın burada çok güzel gençlik kamplarımız olacak. Çocuklarımız için kamplar olacak. Atölye etkinlikleri olacak, Çocuk Köyleri kurulacak, çiftlikler kurulacak, çeşitli etkinliklerle ve eğlencelerle bu Türkiye'nin en güzel botanik bahçelerinden biri olan EXPO 2016 Antalya'yı çok daha farklı bir şekilde hissedeceğiz. Kendimizi doğada mutlu hissedeceğiz. Kendimizi şehrin uzağında güzel güzel etkinliklerle burada hafta sonu tatiliyle kendimizi ödüllendirmiş olacağız. Kepez Belediyesi, burada bilime yönelik, sanata yönelik, doğayla buluşmaya yönelik etkinliklerle ama merkezinde mutlaka çocukların olduğu, gençlerin olduğu etkinliklerle her hafta sonu EXPO 2016 alanında harikulade etkinlikler gerçekleştirecek" dedi.

Çocuklara yönelik etkinlikler

EXPO 2016'nın çiçekler ve çocuk temasıyla açıldığını hatırlatan Başkan Tütüncü, "Burada çocuk eksenli etkinlikler yapılıyordu. Şimdi o günkü özelliklerini yeniden taşısın bizler içinde, şehir içinde hafta sonu son derece güzel bir dinlence alanı olsun, bir eğlence etkinlik alanı olsun istedik" diye konuştu. Kepez'de yeniliklerin bitmediğini belirten Başkan Tütüncü, " Kepez Belediyesi'nin yenilikleri asla bitmeyecek. Biz yüksek bir ufukla geleceğe yürüyoruz. Geleceğimizin kahramanı çocuklar olduğuna göre onlar için en güzel hizmetleri üretiyoruz, üreteceğiz ve yapacağız " dedi.

Sözlerini tamamlarken etkinlikleri hazırlayan belediye ekiplerine teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "İstanbul Evi ve Antalya Evi'ni tekrar restore ederek halkımızın, en çokta çocukların hizmetine sunan ekiplerimize çok çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA