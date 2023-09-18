Erzurum'da Palandöken ilçesinde araç takla attı, sürücü yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen kazada, yolun kenarındaki tarlaya düşen ve ters dönen araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da Palandöken ilçesini Aziziye'ye bağlayan İhsan Doğramacı Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yolun kenarındaki tarlaya düşen ve ters dönen aracın sürücü yaralandı.

Dadaşkent Yönü'nden Yıldızkent'e hareket eden 25 SE 872 plakalı panelvan araç henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yoldan çıktı ve takla attı. Araç yol kenarında bulunan tarlaya düştü ve ters döndü. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri, kısa sürede araçta sıkışan sürücüyü yerinden çıkardı. Yaralı olay yerine yakın bulunan Erzurum Şehir Hastahanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - ERZURUM