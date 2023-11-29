Erzurum'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

ERZURUM kent merkezinde kar temizleme, köylerde ise yol açma çalışmasını 24 saat aralıksız sürdüren Büyükşehir ve 3 merkez ilçe belediyesinin karla mücadele ekibi, günde yaklaşık 800 kamyon karı, şehir dışına taşıyor.

Kış aylarının soğuk ve yağışlı başladığı Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri de çalışmalarına başladı. Bin 250 personel ve 600 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediyelerin ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 26 Aralık itibariyle günde ortalama 800 kamyon karı kent dışına taşıyor. Mahalle aralarına dağ gibi biriktirilen kar iş makineleriyle, kamyonlara doldurularak şehir dışına taşınıyor.

Merkez ilçelerle birlikte ana ve ara caddeler başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin 8 bin kilometre yol ağındaki bin 500 yerleşim alanında karla mücadele verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı şunları söyledi

Karın kapattığı yolları sürekli açık tutmak için yoğun mesai harcıyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız kapsamında merkez ilçe belediyeleri ile şehir merkezinde biriktirilen karı, iş makinesiyle kamyonlara doldurup şehir dışına taşıyoruz. Günde ortalama 800 kamyon karı, şehir dışına taşıyoruz. Bu şekilde cadde ve sokaklarımızı kardan temizleyerek, rahatlatıyoruz. Karın bir eziyete dönüşmemesi adına vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmek için gece gündüz canla, başla, vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Geçen yıl karla mücadeleye sadece Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon liranın üzerinde bir harcama yaptık. Bu rakam bu kış 300 milyonu geçer diye düşünüyoruz.