Erzurum'da Devlet Demiryollarına ait deponun çatısında yangın çıktı

Erzurum'da bulunan Devlet Demiryollarına ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Erzurum'da Devlet Demiryollarına ait deponun çatısında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde bulunan depoların çatısında yangın çıktı. Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çok sayıda araçla müdahale edildi. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - ERZURUM