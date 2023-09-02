Erzurum'da Aqua Park İle Serinleme Keyfi

Erzurum'da açılan aqua park, sıcak havalardan bunalan ve denize hasret olan çocuklara eğlence imkanı sunuyor. Aqua park, termal sularıyla da dikkat çekiyor.

- Erzurum'da çocukların aqua park eğlencesi

Türkiye'nin rakımı en yüksek şehrinde denize olan hasretlerini burada gideriyorlar

ERZURUM - Yaklaşık 1900 rakımı ile ülkemizin deniz seviyesinden en yüksek ili olan Erzurum'da, özellikle sıcak havalardan bunalan ve denize hasret olan çocukların imdadına aqua park eğlencesi yetişti.

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde açılan ve sıcak günlerde denize girme imkanı bulamayan vatandaşlara ve özellikle çocuklara eğlenme imkanı veren aqua park oldukça fazla ilgi görüyor.

Erzurum'un termal suları ile bilinen Aziziye ilçesinde açılan aqua parkın Genel Müdürü Sercan Tamer, "Konumu ve doğal güzellikleriyle 14 bin m2'si kapalı toplamda 30 bin m2 alana sahip merkezimizde bay ve bayan ayrı termal tesislerimizin yanında; 24 saat nefis lezzetleriyle hizmet veren kafe ve restoranımız bulunmaktadır. Ayrıca konfor odaklı dizayn edilmiş modern mimarinin tüm inceliklerini taşıyan ve konaklama deneyimi sunan 80 kişilik yatak kapasiteli 19 villamız ile büyülü bir dünyayı keşfetme imkanı sunuyoruz. Aqua Park ve termal kadınlar ve erkekler için ayrı kısımlar mevcut. Aqua Parkımız 8 kaydırağı 450m kaydırak uzunluğu ve yarı olimpik olmasıyla Türkiye'nin en büyük kapalı su parkı niteliğinde. Termal suyumuz fibromiyalji, osteoartrit, kronik akciğer rahatsızlıklarına şifa oluyor.