Erdemoğlu Ailesi Adıyaman'ın Besni ilçesine huzur evi, jandarma ve emniyet lojmanı yapacak

Erdemoğlu Ailesi tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesine yapılacak olan huzur evi, jandarma ve emniyet lojmanı için arsa tahsisi gerçekleştirildi. İşadamı Ali Erdemoğlu, projelerin detaylarını açıkladı. Besni Kaymakamı Çağlar Partal ise Erdemoğlu Ailesi'ne teşekkür etti.

Erdemoğlu Ailesi tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesine yaptırılacak olan huzur evi, jandarma ve emniyet lojmanı için arsa tahsisi gerçekleştirildi.

Besni ilçesine yapılacak olan huzurevi, jandarma ve emniyet lojman binalarıyla ilgili bilgi veren İşadamı Ali Erdemoğlu, "Besni'ye huzurevi, jandarma ve emniyet lojmanı için arsa tahsisi gerçekleşti. İmzalanacak protokolün ardından biran önce yapımına başlayacağız. Huzurevi yaklaşık 25 dönüm alana sosyal donatıları ve çevre düzenlemesi ile birlikte yapılacak. Lojmanlarımız her biri 5'er dönüm alana olmak üzere 28 daireden oluşacak. Bunun yanı sıra tüm yaşlılarımızı barınacağı, bakıma muhtaç hemşerilerimizin barına bileceği bir huzurevi yapacağız. Tüm yapacağımız bu projeler ek olarak çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarını da birlikte yapacağız" dedi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal ise yaptığı açıklamada, "İlçemize, bölgemize ve ülkenin dört bir yanına sayısız yatırım yapan, sosyal projeleri hayata geçiren, toplumun ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda hep yanımızda hissettiğimiz Erdemoğlu Ailesi ilçemize huzurevi, jandarma ve emniyet lojmanı olmak üzere 3 eser daha kazandıracak. Bununla ilgili arsa tahsisi gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde protokol imzalanacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun. Erdemoğlu Ailesi'ne bugüne kadar kazandırdıkları ve kazandıracakları eserler dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN