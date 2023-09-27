Elazığ'ın Gözeli köyünde çıkan arazi yangını söndürüldü

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü yakınlarında çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Gözeli köyünde çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ