Elazığ'da yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlarda yerini aldı

ELAZIĞ - Gastronomide Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan Elazığ'da kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlardaki yerini aldı.

Gastronomide Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan Elazığ'da kış hazırlıkları devam ederken, tarlalardan toplanan biber ve patlıcanlar içleri oyulduktan sonra iplere asılarak çatı olarak tabir edilen sırıklarda güneşe bırakılıyor. Güneşte kurutulmaya bırakılan biber ve patlıcanlar Elazığ'da sıcak havaların yoğun geçmesiyle birlikte kısa sürede kuruyan ürünler, tarihi kapalı çarşıda yerini aldı. Tezgahta satışa sunulan ve geçen seneye oranla fiyat artışı olan yeni mahsul kurutmalıklar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kurutmalıkların tezgahlarda yerini aldığını aktaran işletmeci Murat Yılmaz, "Vatandaşlarımız da kurutmalıklara rağbet gösteriyor. Talepleri çok fazla. Kurutmalık olarak dolmalık tarzı ve hoşaflık kurutmalıklara vatandaşlarımız daha fazla rağbet gösteriyor. Çeşit olarak biber, domates, fasulye, patlıcan ve kabak kurusu var elimizde. Kış ayları geldiği için vatandaşlarımız da evlerinde ellerinde bulunan malzemeleri kurutamıyor. Ondan dolayı da buraya gelip alıyorlar" dedi.

Kurutmalıkların tezgahtaki yerini almasının ardından vatandaşların taleplerinin çok olduğunu belirten diğer işletmeci Metin Bektaş, "Vatandaşlarımız özellikle biber ve patlıcan kurutmalıklarına çok talep gösteriyor. Bizde şuan da biber ve patlıcan var. Kabak kurutmasının talebi çok olduğu için birkaç gün içerisinde o da elimize ulaşacak. Kış aylarında genellikle yedikleri dolma olduğu için yaz aylarına göre kurutmalıklara talep daha fazla. Fiyatlar şuanda 90 liradan başlıyor ama ilerleyen günlerde pahalanabilir" ifadelerini kullandı.