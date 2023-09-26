Edirne'de Tarla Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Edirne'nin Meriç ilçesinde, bir tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.
Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyündeki tarlada henüz belirlenemeyen sebeple anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam