Edirne'de Kepçe Operatörü Yaprak Sarmasını Kepçeyle Yedirdi

Edirne'de yaşayan kepçe operatörü Tayfun Fidan, iş makinesindeki ustalığını göstermek için kepçeye bağladığı çatal ile yaprak sarmasını kardeşine yedirdi. İddiayı kaybeden kardeş ise durumu sağlık olsun diyerek kabul etti.

Edirne'de kepçe operatörü Tayfun Fidan, iş makinesindeki ustalığını, kepçeye bağladığı çatal ile yaprak sarmasını kardeşine yedirerek gösterdi.

Edirne'de yaşayan, aile mesleği olan kepçe ve hafriyat işine devam eden 26 yaşındaki Tayfun Fidan, iş makinesindeki ustalığını farklı bir yöntemle ispatladı. Daha önce çakmak yakmak ve birçok deneme yapan Fidan, bugün öğle yemeğinde yaprak sarması aldı. Yaprak sarması yerken iddiaya giren ağabey-kardeş, kepçenin diğer ucuna bağladıkları çatal ile işe başladı. Fidan, bugüne kadar hiç rastlanmayan bir yöntemle kardeşine kepçenin ucuna taktığı çatal ile yaprak sarması yedirdi.

"İddiayı kaybettik"

Kardeş Tarık Fidan, "Ağabeyimle iddiaya girdik, bana çatal ile yaprak sarma yedirince iddiayı kaybettik, sağlık olsun" dedi.

"İlk denemem değil"

Daha önce kepçe ile değişik denemeler yapan operatör Tayfun Fidan, "İlk bu değil, daha önce yine iddia ile kepçe ağzı ile çakmak yakma yapmıştım. Denemelere devem edeceğiz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE