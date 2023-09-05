Düzce'de Ahşap Boyama Kursu Alan İki Arkadaş İşletme Açtı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de iki arkadaş, halk eğitim merkezinde aldıkları kursun ardından işletme açtı. Ahşap ürünleri boyama sanatıyla renklendiren yetenekli kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Filiz Kolu ve Nadide Direk, halk eğitim merkezine giderek ahşap boyama kursunda eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan iki arkadaş, daha sonra ev ekonomilerine destek vermek amacıyla işletme açmaya karar verdi. Akçakoca Tarihi Çarşı'da işletme açan arkadaşlar, burada ahşap ürünleri boyama sanatıyla renklendiriyor.

Boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap kursunda eğitim aldığını söyleyen Filiz Kolu, "Gördüğünüz ürünlerin her biri ham ahşap. Polyester ürünlerde var. Bizim o anki hayal gücümüzle kendimizi nasıl hissediyorsak boyayıp, renklendiriyoruz. Elimizden geldiği kadar renklendirmeye çalışıyoruz. Gelenler işletmemizi çok beğeniyor. Böyle bir çarşıda otantik bir ortam olması herkesin çok hoşuna gidiyor. Biz tarihi dokuyu pek engellemedik. Hem renkler herkesin hoşuna gidiyor hem de bina olarak güzel tepkiler alıyoruz" dedi.

"Öğrendiklerimizi birleştirerek satışa sunuyoruz"

Emekli bankacı Nadide Direk ise 2 sene boyunca halk eğitim kursunda eğitim aldıklarını belirterek, "Daha sonra yaptığımız ürünleri değerlendirmek amacıyla tarihi mahalle pazarında bir dükkan açmayı uygun gördük. Ürünlerimizi kendi boyama tekniklerimizle, öğrendiklerimizle birleştirerek satışa sunuyoruz. Burayı vatandaşlar çok farklı buluyorlar. Beğeniyorlar. Farklı bir konsept olduğunu beyan ediyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Bizi aslında bu şekilde teşvik ediyorlar" diye konuştu.

"Herkesin kurslara gitmesini isterim"

Halk eğitim merkezine herkesin gitmesi gerektiğini vurgulayan Direk, "Her emeklinin mutlaka halk eğitim merkezlerine giderek eğitim almasını kesinlikle öneririm. Ben halk eğitim merkezinde birkaç tane kursu yazmıştım. İlk çıkan kurs bu oldu. Şansıma bu geldi ve çok da güzel oldu. Öğretmenimiz Hatice Hanım da bizlere elinden geldiğince bilgi aktarmaya çalıştı. Çok memnun kaldığımız bir kurs oldu. Kesinlikle herkesin halk eğitim merkezlerinden eğitim almasını isterim" ifadelerini kullandı. - DÜZCE