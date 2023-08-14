Doğaseverler meteor yağmurunu gözlemledi

Gece meteor yağmurunu gözlemlediler, gündüz Kaval Şelalesi'nde yüzdüler

HAKKARİ - Vanlı doğaseverler, Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda perseid meteor yağmurunu gözlemleyip, o anları fotoğrafladı.

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik bir rotada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede farklı bir etkinliğe imza atan doğaseverler, Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda kamp kurarak perseid meteor yağmurunu gözlemledi. Işığın az olduğu bölgede meteor yağmurunu izleme fırsatı bulan doğaseverler, gündüz ise Hakkari'nin saklı cenneti Kaval Şelalesi'ne gitti. Doğaseverler, düzenlenen etkinlikte unutulmaz bir gün yaşadı.

Geziye dair açıklamalarda bulunan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, hedeflerinin Van ve çevresini tanıtmak olduğunu belirtti. Bu hafta yaşanacak olan meteor yağmuru için yapay ışığın az olduğu Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nı seçtiklerini belirtti. Başkan Demez, etkinliğe katılan doğaseverlerin meteor yağmurunu gözlemlediğini kaydetti.

Doğaseverler ise gece meteor yağmurunu gözlemlerken, gündüz ise Kaval Şelalesi'nde yüzerek günün tadını çıkardıklarını dile getirdi.