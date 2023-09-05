Diyarbakır'da traktör ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı

DİYARBAKIR'da, traktör ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk, 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Çermik-Ergani kara yolu Yolköprü mevkisinde meydana geldi. Ramazan T. yönetimindeki 21 AAU 376 plaklı yolcu minibüsüyle, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen buğday yüklü traktör kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)