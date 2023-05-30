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Diyarbakır'da ADEM Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Diyarbakır'da ADEM Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Yaşam Haberleri

Diyarbakır 8'inci Ana jet Üs Komutanlığına bağlı Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Vali Ali İhsan Su, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Diyarbakır 8'inci Ana jet Üs Komutanlığına bağlı Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Şehit Hava Pilot Üstçavuş İsmail Caşın Spor Salonunda gerçekleştirilen serginin açılışına katılan Vali Ali İhsan Su, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, bu ürünlerin hazırlanmasında emeği bulunan kursiyerleri tebrik etti.

Açılışa, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Adalet Komisyonu Başkanı Beytullah Özer, Bölge Adliye Mahkeme Başkanı Kenan Şenlik, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu, Bağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Beysun ile kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Yaşam

Ali İhsan Su Diyarbakır Bağlar Aile Yaşam Haberler

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