Diyarbakır'da ADEM Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Diyarbakır 8'inci Ana jet Üs Komutanlığına bağlı Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Vali Ali İhsan Su, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.