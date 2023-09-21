Diyadin Belediyesi İnönü ve Prestij Caddelerinde Yol Çalışması Başlattı

Diyadin Belediyesi, ilçenin iki önemli caddesinde yol çalışması başlattı. İnönü ve Prestij caddelerinde parkeler, şehir mobilyaları ve aydınlatmalar yenilenecek.

Diyadin Belediyesi, ilçenin iki önemli caddesinde yol çalışması başlattı. İnönü ve Prestij caddelerinde parkeler, şehir mobilyaları ve aydınlatmalar yenilenecek.

İnönü Caddesi'nde çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, belediye birimlerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Karali, İnönü Caddesi'nin Diyadin'in en işlek caddesi olduğunu belirterek, "Bu caddeyi prestij caddesi haline getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Parkeler, şehir mobilyaları ve aydınlatmalar ile caddeye modern bir görünüm kazandıracağız. Çalışmalarımız tamamlandığında ilçemizin çehresi değişecek" dedi.

Prestij Caddesi'nde de benzer çalışmaların yapılacağını ifade eden Karali, "Prestij Caddesi de ilçemizin önemli bir caddesi. Burada da yine parkeler, şehir mobilyaları ve aydınlatmalar ile caddeyi güzelleştireceğiz. Bu çalışmalarla ilçemize yakışır bir görünüm kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Karali, yol çalışmalarının yanı sıra ilçede altyapı, park ve bahçe düzenlemesi gibi birçok projenin de devam ettiğini sözlerine ekledi. - AĞRI