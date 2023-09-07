Datça'da Motosiklet Sürücülerine Kask Uygulaması

Muğla'nın Datça ilçesinde Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücüleri açısından hayati önem taşıyan kask kullanımına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında sürücülere bilgilendirme yapıldı ve kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücüleri açısından hayati önem taşıyan kask kullanımına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik 'kaskınla yol ver hayata" mottosuyla uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada motosiklet sürücülere broşürler dağıtılıp bilgilendirmeler yapan trafik ekipleri sürücülerden gelen soruları yanıtladı. Öte yandan kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere 21 bin 831 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik ekipleri uygulamaların devam edeceğini ifade ederek, sürücülere trafikte dikkatli ve duyarlı olmaları ve koruyucu ekipman kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. - MUĞLA