Özel'in talimatıyla görevden alınan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Ciritçi Adem Geyik, Müsabaka Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Ciritçi Adem Geyik, Müsabaka Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen dostluk müsabakasında ciritçi Adem Geyik, atının üzerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Uzunyayla Mahallesi'nde meydana gelirken, Geyik hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

ERZURUM'da düzenlenen dostluk müsabakasında atının üzerinde kalp krizi geçiren ciritçi Adem Geyik (44) hayatını kaybetti.

Olay, 20 Nisan saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi kırsal Uzunyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Üç Hilal Atlı Spor Kulübü ile yapılan dostluk müsabakasının 2'nci yarısında sahaya çıkan Uzunyayla Atlı Spor Kulübü sporcusu Adem Geyik, atının üzerinde kalp krizi geçirdi. Geyik, dengesini kaybedip sırtüstü düştü. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi. Arkadaşları tarafından özel araçla hastaneye götürülmek istenen Adem Geyik, yolda karşılarından gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adem Geyik burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli, 2 çocuk babası Geyik'in cenazesi dün Narmanlı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.