Çağfen Koleji öğrencilerinden sokak hayvanlarına ilaç bağışı

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, Çağfen Koleji Anadolu Lisesi Gastronomi Kulübü öğrencilerinin sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılmak üzere yaptığı ilaç bağışını kabul etti. Öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi'ne sokak hayvanlarını korumak adına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, çok anlamlı bir bağışı daha sokak hayvanları adına kabul etti. Çağfen Koleji Anadolu Lisesi Gastronomi Kulübü öğrencileri, sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılmak üzere aldıkları ilaçları Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne bağışladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin 7 Ekim'de sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlemiş olduğu Can Dostum etkinliğinde, açmış oldukları stanttan elde ettikleri gelir ile sokak hayvanlarının tedavilerinde kullanılması üzerine ilaç aldıklarını belirten öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi'ne sokak hayvanlarını korumak adına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Öğrenciler daha sonra merkezi gezerek, orada bulunan can dostları ziyaret etti.

İlaçları teslim alan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri de duyarlılığından ötürü öğrencilere teşekkür etti.

Öte yandan, sahiplendirme ve bağış konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne, 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.