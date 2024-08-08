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Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı

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Salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa-İzmir Karayolu'nda sorunlarını dile getirmek amacıyla eylem başlattı. Jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin engellemeye çalıştığı üreticiler, "Çiftçiye uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa- İzmir Karayolu'nda eyleme başladı. Emeklerinin karşılığını isteyen üreticileri, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri engellemeye çalıştı.

"ÇİFTÇİYE UZANAN ELLER KIRILSIN"

Gerginlik yaşanan eylemde domates üreticileri "Çiftçiye uzanan eller kırılsın", "Hükümet istifa", "Çiftçi mahsulüne sahip çık" şeklinde sloganlar attı. Çiftçiler eylemlerine devam ediyor.

Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı

"ÇİFTÇİ UMUTSUZLUK İÇERİSİNDE"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, önceki gün Karacabey'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en çok salçalık domates üreten bölgesinde, tarlada 3 liraya mal olmuş bir ürün maalesef şu anda serbest piyasada 2 lira 30 kuruşa kadar düşmüş. Çiftçi gerçekten çok büyük bir zarar ve umutsuzluk içerisinde.

Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı

"ŞİMDİ ÇİFTÇİYE OMUZ VERME ZAMANIDIR"

Onlarca TIR ürün maalesef meralara döküldü, hayvan yemine gitti. Aynen karpuzda olduğu gibi. Şimdi domatese el atma, Karacabey çiftçisine el atma, omuz verme zamanıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Yaşam

Jandarma İzmir Bursa Tarım Yaşam Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (45)

Martin Sikertel:

Lan ne çiftçiye uzanan eli? Ne hakkınız var yolu kapatıp vatandaşı mağdur etmeye; küfür yemek hoşunuza mı gidiyor?

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Abuzer Sever:

CHP'nin verdiği traktörler olmasın bunlar ??

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1gerceklerinsesi:

Çiftçiler gerçek emekçilerdir. Parayı hep aracılar ve nakliyeciler kazanır. Çiftçi başımızın tacıdır. Rahmetli Ata'mız da bunu demiştir

370
39
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Wilders:

Hak, çabayla sorgulamayla hakkını aramakla elde edilir bu ülkede. Çifciler türkiye nin her köşesinde protesto ederek haklarını aramalıdırlar. kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dilerim.

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Ihsan Nuroğlu:

CHP NIN İŞİ ORTALIĞI KARIŞTIRMAK ORTAK YOL GÖSTERMEK YOK KENDİ IÇLERINDEDE AYNI BİR TOPLANTI OLUYOR YİNE ORTALIK KARIŞMIŞ DOĞRUYU BULMAK LAZIM

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CENGAVER:

Gözünü para bürümüş tüccarlar, memleketi yöneten tüccarlar, siyasete yön veren tüccarlar, çiftçinin malını 3 kuruşa alıp milyonlar kazanan tüccarlar, hepsini memleketden def etmek gerekir.

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Ercan Uça:

Bakiyorumda anlayanda yorum yapiyor anlamayanda. Arkadaşlar çiftçi mağduriyetini anlatmaya çalışıyor birileri çıkmış yok CHP traktörleri yok çiftçi kazaniyor yok onlar hakediyor çiftçi milletin efendisidir onların hakkı yenmez çiftçilik biterse şehirli açından ölür dışarıya bağımlı kalınır dolayısıyla ateş pahasi olur hersey. Kimse boş muhabbet olsun diye yazmasın siyaset yapmasın.

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Abdullah Atik:

En ucuz domates kg 20 TL ki bu fiyatıda görmedim..!

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Muammer Top:

sade sizmi battınız herkes battı

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Suat Pehlivan:

Yaparsa A yapar

69
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Tüm 45 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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