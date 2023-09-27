Bozüyük Belediyesi Mevlid-i Şerif Kandilinde Şeker İkramı Yaptı

Bozüyük Belediyesi, geleneksel hale gelen kandil ikramlarını mevlid-i şerif kandilinde de sürdürdü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından camilerde ibadet eden cemaate mevlid şekeri ikram edildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen kandil ikramları mevlid-i şerif kandilinde de yapılan şeker ikramı ile devam etti.

Bozüyük'tem mevlid kandili nedeniyle ibadetlerini camilerde yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlid şekeri ikram edildi. Şeker dağıtımı esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun kandil kutlamasını ve selamlarını da iletti. - BİLECİK