Bolu'da Patlayıcı Yüklü Kamyonun Motoru Alev Aldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde patlayıcı yüklü kamyonun motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, D-100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden H.M. yönetimindeki 06 BK 7387 plakalı patlayıcı yüklü kamyonun motor kısmından bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü H.M., emniyet şeridine kamyonu park ederek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, motor kısmından yükselen alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Patlayıcı maddelere ulaşmadan söndürülen yangında facianın eşiğinden dönüldü. - BOLU