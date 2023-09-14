Bolu'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yola savruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü.

Bolu'nun Mengen ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kıyaslar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Kıyaslar köyüne seyreden Okan Ceylan'ın kullandığı 14 ACA 968 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen A.Y. yönetimindeki 67 SC 272 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Okan Ceylan yola savruldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yola savrulan Okan Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs sürücüsü A.Y. ise, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan A.Y., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından sürücü serbest bırakıldı. - BOLU