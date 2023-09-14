Bolu'da dereye düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı
Bolu'nun Bahçeköy köyünde yaşayan Birol Turhan'a ait inek, Büyüksu Deresi'ne düştü. İnek, itfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla kurtardığı sahibine teslim edildi.
Bolu'da dereye düşen inek, itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Merkez ilçeye bağlı Bahçeköy'de yaşayan Birol Turhan'a ait inek, bölgeden geçen Büyüksu Deresi'ne düştü.
İneği kendi imkanlarıyla dereden çıkaramayan Turhan, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Yaşam