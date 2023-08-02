Bodrum'da yangında yaralanan 7 kaplumbağa tedavi altına alındı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında alevler arasından yaralı olarak kurtarılan 7 kaplumbağa, Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde tedaviye alındı. Kaplumbağaların tedavilerini ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün makilik alanda çıkan yangında, alevler arasından yaralı olarak kurtarılan 7 kaplumbağa, Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde tedaviye alındı. Kaplumbağaların tedavilerini ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
Müskebi Mahallesi'nde önceki gün Ali Kelle Ormanı'nda çıkan maki yangınında alevlerin arasında kalan 7 kaplumbağa, söndürme çalışmalarına destek veren tatilciler tarafından kurtarıldı. Çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan kaplumbağalar tedavileri için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürülen kaplumbağalar tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından tekrar doğal ortamlarına bırakılacağı bildirildi.