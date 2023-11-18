Bilecik'te traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Susuz Köyü yakınında bulunan Çakırpınar mevkiinde, Muharrem B.'nin kullandığı 11 AL 630 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilme sonucu traktörde bulunan Muharrem B.'nın eşi Maksude B. (69) traktör altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Muharrem B. ise kazadan yaralı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK