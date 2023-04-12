Beytüşşebap'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi

BEYTÜŞŞEBAP'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. İlçe Kaymakamlığı, 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık açıklamasında, "İlçemizde etkili olan yağış nedeniyle 13.04.2023 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), -