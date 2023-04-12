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Beytüşşebap'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Beytüşşebap'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Yaşam Haberleri

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

BEYTÜŞŞEBAP'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. İlçe Kaymakamlığı, 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık açıklamasında, "İlçemizde etkili olan yağış nedeniyle 13.04.2023 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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