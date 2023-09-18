Belen'de hurda tır devrildi: 1 yaralı, 4 araçta hasar
Hatay'ın Belen ilçesinde hurda inşaat demiri yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı ve 4 araçta hasar meydana geldi. Devrilen tırın hurda demirleri çevreye savrularak otomobillere zarar verdi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, hurda inşaat demiri yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 4 araçta hasar oluştu.
F.Ö. idaresindeki 06 CLH 806 plakalı hurda inşaat demiri yüklü tır, Antakya- İskenderun kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
Devrilen tırdaki hurda inşaat demirleri, çevreye savrularak seyir halindeki 4 otomobile zarar verdi.
Otomobillerden birindeki S.S, kazada yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri, ???????otomobilinde sıkışan S.S'yi bulunduğu yerden çıkarttı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Belen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hurdaların kaldırılması ve araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.