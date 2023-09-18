Belen'de hurda tır devrildi: 1 yaralı, 4 araçta hasar

Hatay'ın Belen ilçesinde hurda inşaat demiri yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı ve 4 araçta hasar meydana geldi. Devrilen tırın hurda demirleri çevreye savrularak otomobillere zarar verdi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.