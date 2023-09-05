Başkan Alan: "Kapuz Plajı'nı 105 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti"

ZONGULDAK - Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yaz sezonunda Kapuz Plajı'nı 105 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Başkan Alan Orta Kapuz ile Tersane mevkisinin birleştirilmesi projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan; Temmuz ayı itibariyle başlayan deniz sezonunda Ağustos sonu itibariyle 105 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Orta Kapuz ile Tersane mevkisini yürüyüş yolu ile birleştirilmesi projesine ilişkin gazetecilere konuşan Alan, şöyle dedi:

"1 Temmuz ile Ağustos'un sonu itibariyle 105 binden fazla vatandaşımız Kapuz Plajı'nı ziyaret etmiş. Bu da ortalama günde 2 binden fazla vatandaşımız Kapuz Plajı'ndan istifade ediyor. Biz hatırlarsanız yola çıkarken bir projeden bahsetmiştik. Orta Kapuz ile Tersaneyi birleştirip yürüyüş yolu ile iki plajın birleştirilmesi şeklinde. Şu anda orada üst geçit çalışması yapıyoruz. Bir üst geçit ile yaptıktan sonra tren rayının etrafını korumaya aldıktan sonra en ufak bir risk olmayacak. Seneye seçimi aldıktan sonra Orta Kapuz ile Tersane'yi birleştireceğiz. Projemiz kaldığı yerden devam edecek. Niyetimiz o."