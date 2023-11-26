Babaeski'de Odun Yüklü Römorkta Yangın Çıktı
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Babaeski ilçesinde park halindeki odun yüklü traktör römorkunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda römork kullanılamaz hale geldi.
Babaeski ilçesinde odun yüklü römorkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Taşağıl köyünde park halindeki odun yüklü traktör römorkunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında römork kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşam