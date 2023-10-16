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Aydın'da boya yaparken düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otelin 5. katında boya yaparken dengesini kaybeden işçi, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.