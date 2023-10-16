Aydın'da boya yaparken düşen işçi hayatını kaybetti
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otelin 5. katında boya yaparken dengesini kaybeden işçi, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde, boya yaparken 5. kattan düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'ndeki otelin 5. katında boya yapan Kemal Katırcılar (64), dengesini kaybederek yere düştü.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Katırcılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam