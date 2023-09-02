Aydın'da 5 Metrelik Kuyuya Düşen İnek Kurtarıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir inek, 5 metrelik kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kepçeyle kurtarılan inek, herhangi bir yara almadan sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 5 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı.

Olay, Yenipazar ilçesi Çavdar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arazi içerisinde bulunan 5 metre derinliğindeki kuyuya, inek düştü. İneğinin düştüğünü fark eden sahibi Ersan Ekinci, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kuyunun dar olması sebebiyle, çevresinde genişletme çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kuyuya düşen inek, kepçe marifetiyle açılan yoldan kurtarıldı. Olay yerindeki veteriner tarafından kontrolleri yapılan ineğin herhangi bir yarasının olmadığı tespit edilirken, kuyudan çıkan inek sahibine teslim edildi. - AYDIN