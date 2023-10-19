Avcılar'da İtfaiye, Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

AVCILAR'da sokak köpeğinden korkarak yaklaşık 5 metre tel örgünün tepesine çıkan kediyi mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu yanında bulunan halı sahanın çevresindeki bir kediyi sahipsiz köpek kovaladı. Kedi can havliyle halı sahayı çevreleyen tel örgüyü tırmanarak tepeye kadar ulaştı. Köpek bir süre sonra uzaklaşırken, kedi tel örgünün üzerinden mahsur kaldı. Kedinin inemediğini fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye kediyi olduğu yerden kurtararak aşağı indirdi.