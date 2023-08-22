Artvin'de baraj mağduru aile evsiz kaldı

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in baraj suları altında kalması nedeniyle yeni yerine taşınan ilçesi Yusufeli'nde kurada çıkan dairenin hak sahipliğinin iptal edilmesi nedeniyle mağdur olduğunu belirten Cevahir Demirtaş, "Bana ait olan evi benden alıp komşuma verdiler ve ben evsiz kaldım. Aşağıda eski Yusufeli'ndeki evimde bulunan eşyalarım suların altında kaldı. Bana ait bütün eski hatıralarım tamamıyla barajda sular altında kaldı. Bir tek sadece buraya yatağımı getirdim ve şu anda devletin evinde oturuyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sebzeciler köyünden Cevahir Demirtaş, yaşadığı mağduriyetle ilgili şunları söyledi:

"BANA AİT OLAN EVİ KOMŞUMA VERDİLER, EVSİZ KALDIM"

"Yusufeli Sebzeciler köyündenim ve köyümün baraj altında kalması nedeniyle, arazimden aldığım parayla eski Yusufeli'nden iki tane daire aldım. Eski Yusufeli baraj altında kalınca, yeni yerleşim yerinde kurada kendi adıma bir daire çıktı. Ama daha sonra da hak sahipliğim iptal edildi. Aşağıda eski Yusufeli'ndeki evimde bulunan eşyalarım suların altında kaldı, ta ki buzdolabımdan tutunda her şeyim maalesef sular altında kaldı. Bana ait bütün eski hatıralarım tamamıyla barajda sular altında kaldı. Bir tek sadece buraya yatağımı getirdim ve şu anda devletin evinde oturuyorum. Yeni yerleşim yerine taşındığımdan bu yana üç ev değiştirdim. Benim bu yaşadıklarımdan dolayı devlet büyüklerimden evimi istiyorum. Bana ait olan evi benden alıp komşuma verdiler ve ben evsiz kaldım. Sürekli ev değiştirmek zorunda kalıyorum ve tekrar söylüyorum mağdurum. Bu evi bana devlet verse çok güzel olacak ama maalesef vermezler. Şu anda bulunduğum evde bulunan eşyaları da komşular verdi. Bakın buzdolabım olmadığı için aldığım ürünler çürüyor ve zaten hayat çok pahalı ve ben çok mağdurum yetkililerden yardım istiyorum."

Cevahir Demirtaş'ın İzmir'de yaşayan oğlu Sami Demirtaş ise "Bakın buraya şu anda oturmuş olduğu evdeki eşyaları komşuları vermiş ve mutfakta var olan eşyalarda komşuları tarafından verilmiş. Çamaşır makinası da yok ve buzdolabı olmadığı için de almış olduğu meyve ve sebzeleri de görüyorsunuz çürümek üzere. Odalara bakın kanepelerin dışında hiçbir eşyası ve yok ve çok mağdur durumda" dedi.

Cevahir Demirtaş'ın yeni yerleşim yerindeki evler için açılan kuraya süresi geçtikten sonra başvurduğu, buna rağmen kuraya alındığı, ancak daha sonra hak sahipliğinin iptal edildiği belirtildi.