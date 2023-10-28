Ardeşen'de Meşaleli Yürüyüşle Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Meyvalı mahallesinde vatandaşlar düzenledikleri meşaleli yürüyüş ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıl dönümünü kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Meyvalı mahallesinde yaşayan vatandaşlar tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı. Meyvalı sakinleri Işıklı deniz sahilinde toplanarak topladıkları odunlarla burada yürüyüş öncesi meşale ateşi yaktı. Yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle deniz sahilinden meyvalı mahallesine doğru İzmir Marşı eşliğinde yürüyüşe geçti.