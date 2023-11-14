Ardahan'da Dolmuş Durakları Tahrip Edildi

Ardahan'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilen dolmuş durakları kullanılamaz hale geldi. Durakların camları ve bankları kırılarak zarar verildi. Yetkililer olayı araştırıyor.

Ardahan'da dolmuş durakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Ardahan Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için otobüs durakları yapıldı. Yapılan duraklardan bazılarının camları ve bankları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılarak tahrip edildi.

Durakların tahrip edildiğini görev vatandaşlar, bu kişilerin bulanarak haklarında yasal işlem yapılmasını istedi. Yetkililerde, duraklara zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı. - ARDAHAN