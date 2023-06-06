Ardahan'da Ata Eziyet Eden Şahsa Para Cezası

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir şahsın ata eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine Ardahan Valiliği harekete geçti. Jandarma ekipleri, şahıs hakkında hayvanları koruma kanunu gereğince idari işlem uygularken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince de hayvanlara kötü muameleden 4.554,00 TL para cezası kesildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir şahsın ata eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine Ardahan Valiliği harekete geçti.

Göle ilçesine bağlı Büyükaltunbulak köyünde bir şahsın, ata taşıyabileceğinden fazla yük yükleyerek eziyet etmesiyle ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Hayvanseverlerin tepkisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, şahıs hakkında hayvanları koruma kanunu gereğince idari işlem uygularken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince de hayvanlara kötü muameleden 4.554,00 TL para cezası kesildi.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bahse konu videodaki At'ın acı çekmesine sebep olan ve Iğdır'dan gelip ilçede çobanlık yaptığı tespit edilen şahsın kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu sosyal medyada paylaşılan görüntülerin Bir 1 yıl önce 11.05.2022 çekildiği tespit edildi.

Ata eziyet eden ve kimliği tespit edilen şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 4.554,00 TL cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bu ve benzeri olayların tekrar yaşanmaması için gerekli çalışmalar Valiliğimizce hassasiyetle yürütülmektedir" denildi. - ARDAHAN