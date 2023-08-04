Ankara'da Lavanta Bahçeleri Fotoğraf Çekimine Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 'Başkent Ankara Kalkınma Projesi'nde (BAKAP) Lavanta Bahçeleri fotoğraf çekimine açıldı. Lavanta Bahçeleri'nin açıldığını yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Çok yakında Başkent'e hediye edeceğimiz BAKAP'ın lavanta bahçelerini, yeni evlenecek çiftlerimiz ve ilgi duyan herkese ücretsiz fotoğraf çekimine açıyoruz" dedi.

ABB'nin vizyon projelerinden BAKAP'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde 2 bin 700 dönüm alanda hayata geçirilen BAKAP kapılarını Ankaralılara açmak için hazırlanıyor. Çeşitli tarım faaliyetlerinin yapıldığı tarım kampüsüne kurulan Lavanta Bahçeleri ise doğal bir fotoğraf platosu olarak kullanılması amacıyla ziyarete açıldı.

Lavanta Bahçeleri'nin anıları ölümsüzleştirmek için hizmet vermeye başladığını Twitter hesabından yaptığı videolu bir paylaşımla duyuran Başkan Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara'da Lavanta Bahçelerinin tam da mevsimi… Çok yakında Başkente hediye edeceğimiz BAKAP'ın lavanta bahçelerini, yeni evlenecek çiftlerimiz ve ilgi duyan herkese ücretsiz fotoğraf çekimine açıyoruz. Güzel anları ölümsüzleştirmek için tüm hemşehrilerimizi Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ne bekliyoruz."